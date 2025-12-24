Количество пожаров на Кубани сократилось на 7,2%

С начала 2025 года на территории Краснодарского края зарегистрировали 9013 пожаров, на 7,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции по итогам года рассказал врио начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, полковник внутренней службы Евгений Поддубный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала 2025 года в огне на территории Кубани погибло 169 человек, это на 17,2% меньше, чем в 2024 году, когда погибло 204 человека. Среди погибших было шесть детей.

В этом году в пожарах пострадало 144 человека — на 8,3% меньше, чем в прошлом году. Среди людей, получивших травмы, 18 детей.

Наибольшее количество пожаров произошло в Краснодаре, Сочи, Темрюкском, Тихорецком, Динском, Гулькевичском и Выселковском районах. В основном возгорания происходили из-за неосторожного обращения с огнем (70,3%), неисправности электрооборудования (22%), неисправности печного оборудования (2,6%) и умышленного поджога (5%).

В результате проведенных мероприятий количество пожаров в Краснодарском крае снизилось на 698 случаев. Количество погибших сократилось на 35 человек, а травмированных — на 13.

Всего в 2025 году было зарегистрировано 75 пожаров в лесном фонде на общей площади 332,034 га, в том числе на особо охраняемых природных территориях — шесть пожаров на площади 45,6 га.

«Причинами лесных пожаров является не только человеческий фактор, но и работа ПВО. Практически все лесные пожары были ликвидированы в день возникновения. Более суток мы тушили только огонь в Геленджике. Так как происшествие произошло в труднодоступном месте, применялась авиация МЧС»,— рассказал Евгений Поддубный.

Маргарита Синкевич, Алина Зорина