NYT: план ЕС и США включает усиление ВСУ и размещение войск Европы на Украине

Американские и европейские дипломаты во время встреч с украинской делегацией в Берлине согласовали два документа, в которых изложены гарантии безопасности для Украины. Проект включает усиление ВСУ, размещение европейских войск на украинской территории и более активное использование Киевом американской разведки. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Эти документы должны лечь в основу другого соглашения, направленного на прекращение огня на Украине, пояснили собеседники NYT. По их словам, гарантии безопасности должны убедить Киев уступить России территории и отказаться от вступления в НАТО.

Как утверждают источники издания, один из документов излагает общие принципы гарантий безопасности Украине по аналогии с 5-й статьей НАТО. Она предполагает оказание помощи члену альянса, который подвергся нападению. Другой документ включает более подробные инструкции, как американские и европейские силы будут сотрудничать с украинской стороной для защиты Украины. Ни один из документов не был обнародован.

Первоочередная задача, изложенная в проекте, — сокращение численности ВСУ до 800 тыс. военнослужащих и предоставление им современной техники. За время конфликта личный состав украинской армии увеличился почти до 900 тыс. человек, пишет NYT.

Европейские войска будут базироваться на западе Украины, вдали от линии прекращения огня. Какие именно страны разместят силы, не раскрывается. Опрошенные газетой американские чиновники уверены, что президент России Владимир Путин в конечном итоге согласится на присутствие европейских сил на Украине, не действующих под эгидой НАТО.