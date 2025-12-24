В Ярославской области из-за концессии вырастут тарифы на вывоз мусора

В Ярославской области средняя стоимость услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будет ежегодно расти на 15% с учетом заключения концессионного соглашения с АО «Скоково». Об этом сообщила и.о. министра лесного хозяйства и природопользования Наталья Беляева на заседании комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике облдумы 23 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Для строительства комплекса по обращению с отходами и реконструкцию полигона в рамках концессионного соглашения АО «Скоково» получит льготный кредит в 6,3 млрд руб., а также банковский кредит в 67 млн руб. Возвращать заемные средства концессионер намерен за счет тарифов.

В 2025 году средний тариф за услугу по обращению с ТКО составляет 133,8 руб. в месяц. До 2031 года он будет расти на 15% (на 20 - 40 руб.) каждые 12 месяцев. В итоге к 2031 году средний тариф составит 309,4 руб., что на 175,6 руб. больше, чем в 2025 году. После чего планируется снижение темпов роста тарифа почти в два раза. Так, в 2032 году средний тариф составит 327,7 руб.