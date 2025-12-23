Профильный комитет Яроблдумы поддержал концессию на полигоне «Скоково»

Комитет по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Ярославской областной думы рекомендовал думе одобрить в двух чтениях концессионное соглашение по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с АО «Скоково». Заседание комитета состоялось 23 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

О деталях проекта депутатам рассказала и.о. министра лесного хозяйства и природопользования Наталья Беляева. Проект будет реализовываться в два этапа. Первый этап включает строительство комплекса по обращению с отходами, который состоит из мусоросортировочного комплекса мощностью 60 тыс. тонн в год и участка компостирования органических отходов мощностью 160 тыс. тонн в год. Стоимость этого этапа оценивается в 2,84 млрд руб. Проектом уже занимается «Проектный институт». ПСД должна быть готова к середине 2026 года, а все объекты хотят ввести в эксплуатацию в декабре 2028 года.

Второй этап — реконструкция полигона «Скоково» под современные требования. Работы включают создание новых рабочих карт, систему отбора и очистки ливневых вод, дегазацию, площадки для складирования шин, ж/б и древесных отходов, грунтов. Стоимость этапа — 3,46 млрд руб. Ввод в эксплуатацию — декабрь 2029 года. Результатом должно стать продление срока эксплуатации полигона до 25 лет и мощность не менее 325 тыс. тонн в год.

Также концессия включает обновление спецтехники — закупку 19 единиц для комплексной обработки, утилизации и захоронения стоимостью 437 млн руб.

Общий бюджет проекта — 6,7 млрд руб.: 6,3 млрд руб. (94%) составит льготное финансирование ППК РЭО (Российский экологический оператор), 337 млн руб. (5%) — собственные средства АО «Скоково», 67 млн руб. (1%) — банк. Расходы регионального бюджета не планируются. Срок возврата заемных средств составит 12 лет, окупаемости — 9 лет.

Проект направлен на достижение национальных целей: к 2030 году все отходы должны проходить через систему сортировки, а количество направляемых на полигоны ТКО должно снизиться в два раза. Заключать концессионное соглашения без конкурса в Ярославской области разрешило правительство РФ в связи с дефицитом частных инвестиций в инфраструктуру ТКО и длительностью проведения конкурсных процедур.

Алла Чижова