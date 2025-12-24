В возрасте 83 лет умер ростовский судья Борис Николаев

В Ростове-на-Дону скончался судья областного суда Борис Николаев. Об этом сообщили в пресс-службе региональной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба суда Ростовской области Фото: Пресс-служба суда Ростовской области

Борис Алексеевич умер 16 декабря в возрасте 83 лет. Большую часть жизни он посвятил служению правосудию.

«Его имя тесно связано с громкими уголовными делами 1980 - 1990 годов в СССР и в современной России, а председательствование при рассмотрении первого дела в истории Дона с участием присяжных заседателей стало важным событием в развитии судопроизводства»,— говорится в сообщении.

С 1982 года Борис Алексеевич работал судьей Ростовского областного суда, в 1984 году стал заместителем председателя облсуда, а с 1993 по 1995 год возглавлял Совет судей Ростовской области. В 1994 году ему присвоили первый квалификационный класс судьи.

«На протяжении всей своей деятельности он стремился к прочному укреплению судебной системы, к гуманизации правосудия и к защите прав граждан»,— отзываются о нем коллеги.

Валентина Любашенко