Самое дорогое жилье Ростова подорожало вдвое за месяц

Цена самого дорогого объекта первичной недвижимости в Ростове-на-Дону почти удвоилась за месяц — с 87,2 млн руб. до 162,4 млн руб. Об этом сообщает аналитическая система «Домострой Профи» портала Domostroydon.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рекорд установили апартаменты в строящемся жилом комплексе RiverDonPark от застройщика СЗ «РИивердонпарк» на ул. Левобережной в Кировском районе. Ранее самой дорогой была трехкомнатная квартира стоимостью 87,2 млн руб.

Объект площадью 411 кв. м расположен на первом этаже десятиэтажного здания. Значительную часть занимает терраса — 189,6 кв. м. Цена за квадратный метр составляет 395 тыс. руб.

Комплекс возводят из кирпича с железобетонным каркасом и относят к бизнес-классу. Жилая зона апартаментов составляет 79,4 кв. м, кухня — 64,2 кв. м при высоте потолков 3,2 м. Планировка предусматривает три комнаты с выходом на террасу площадью около 30 кв. м каждая и два санузла. Отделка не включена в стоимость.

Валентина Любашенко