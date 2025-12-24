Волонтеры «ЛизаАлерт» нашли 638 пропавших в Ростовской области в 2025 году

В Ростовской области поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» обработал свыше 1,2 тыс. заявок на розыск пропавших в 2025 году, найдя 638 человек. Об этом сообщил старший координатор регионального отряда Константин Чернявский на пресс-конференции в пресс-центре агентства «ТАСС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«За 2025 год мы получили уже более 1,2 тыс. заявок. 638 человек найдено и, к сожалению, 69 человек еще не найдены. На данный момент поиски продолжаются в ежедневном режиме»,— рассказал господин Чернявский.

Для сравнения, в 2024 году волонтеры работали по 1,1 тыс. обращениям. Тогда удалось найти живыми 649 человек, а 53 остались ненайденными.

Старший инструктор региональной школы «ЛизаАлерт» Татьяна Викулова отметила, что добровольцы активно занимаются профилактической работой с детьми и подростками, готовя их к опасным ситуациям. Волонтеры также напоминают о важности быстрого реагирования: при исчезновении ребенка нужно сразу начинать розыск, обращаясь к родственникам, друзьям, в спортивные секции и образовательные учреждения.

Валентина Любашенко