МВД сообщило о мошеннической схеме с оформлением пропуска в военкомат

Мошенники стали похищать личные данные россиян под предлогом оформления пропуска в военкомат. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

По информации министерства, мошенники по телефону представляются сотрудниками военкоматов и просят посетить военкомат якобы для оцифровки персональных данных. Жертве говорят, что территория военкомата — режимный объект, для прохода на который нужны повестка или пропуск. Однако выслать повестку злоумышленники не могут, из-за чего убеждают оформить пропуск, для которого просят паспортные данные.

МВД регулярно предупреждает россиян о новых мошеннических схемах. В ведомстве рассказывали, что злоумышленники под видом работодателей или сотрудников службы безопасности могут попросить сделать запись экрана с личными чатами, картами и настройками. Также известно о мошеннической схеме с рассылкой в мессенджерах сообщений от имени «Госуслуг».