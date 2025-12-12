МВД: Мошенники от имени «Госуслуг» рассылают сообщения о декабрьской выплате

МВД предупредило о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники рассылают в мессенджерах сообщения от имени «Госуслуг». В них они пишут о «декабрьской выплате».

«При попытке получить "выплату" инициируется череда подписок на мошеннические каналы, где пользователю будут предлагать нелегальные казино, фальшивые инвестиционные инструменты, вредоносное программное обеспечение под видом полезных программ»,— указано в сообщении МВД.

К публикации прикреплено изображение одной из таких рассылок. В нем мошенники предлагают подать заявление на выплату в размере 15 тыс. руб.