МВД предупредило о мошеннической схеме с демонстрацией экрана

Мошенники под видом работодателей или сотрудников службы безопасности могут попросить жертву сделать запись экрана с личными чатами, картами и настройками. Об этом предупредили в пресс-службе управления МВД по борьбе с киберпреступностью.

В новой схеме «работодатель» просит человека сделать запись экрана, чтобы якобы убедиться в лояльности и отсутствии связей с конкурентами. Жертву просят зайти в мессенджеры и показать последние переписки, зайти в настройки конфиденциальности и активные сеансы, подтвердить свое местоположение на карте.

«Под видом формальной процедуры злоумышленники в реальном времени получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях»,— сообщили в МВД. В министерстве предупредили, что функцию «демонстрация экрана» в переписке с незнакомыми людьми использовать опасно.