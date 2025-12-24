В Ярославской области объявили опасность атаки БПЛА и закрыли аэропорт

24 декабря в Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале в 6:40.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Жителям рекомендуется покинуть открытые пространства и укрыться в зданиях, а внутри помещений — не подходить к окнам. «Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки»,— сообщил губернатор. В 6:16 представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о временном запрете на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Туношна.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что последний налет БПЛА на Ярославскую область был зафиксирован 12 декабря. Тогда средствами ПВО были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Антон Голицын