Над Ярославской областью сбили восемь БПЛА

Над территорией Ярославской области в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Рано утром 12 декабря в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в 4:21. Примерно в это же время работу временно прекратил ярославский аэропорт.

В ночь с 10 на 11 декабря в регионе сбили 11 беспилотников.

Алла Чижова