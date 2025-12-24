Ростовская область остается в топ-7 регионов по аграрным показателям в 2025 году

Объем выпуска сельскохозяйственной продукции в Ростовской области за десять месяцев 2025 года превысил 342,6 млрд руб. при индексе производства 84,7%. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства АПК.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным ведомства, область сохраняет лидирующие позиции в аграрном секторе России. Регион занимает третье место по производству зерна и зернобобовых культур, пятое — по овощам, седьмое — по молоку и подсолнечнику. В сфере переработки индекс выпуска пищевых продуктов достиг 98,8%, напитков — 102,5%.

«Местные предприятия входят в число лучших в стране по различным направлениям. Область лидирует в производстве консервированных овощей краткосрочного хранения, занимает вторую позицию по рафинированным маслам и крахмалопродуктам, третью — по нерафинированным маслам, четвертую — по крупам и пятую — по сливочному маслу»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко