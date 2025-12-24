Россия и Китай раскритиковали США за морскую блокаду Венесуэлы и захват танкеров

В Совете Безопасности ООН обсудили растущую напряженность в отношениях США и Венесуэлы. На заседании постпред России Василий Небензя заявил, что Москва решительно осуждает действия американских военных, которые захватили нефтяные танкеры и устроили морскую блокаду у берегов страны. Он назвал такое поведение актом агрессии и указал на ответственность Вашингтона за катастрофические последствия для жителей страны.

Господин Небензя предупредил, что давление на Каракас происходит ради смены власти в стране. Подобные меры, сказал он, могут стать шаблоном для будущих силовых действий США против других латиноамериканских государств. Господина Небензю поддержал представитель Китая Сунь Лэй. «Китай выступает против любых актов односторонности и запугивания и поддерживает все страны в защите их суверенитета и национального достоинства»,— сказал он.

Вашингтон намерен максимально ужесточить санкции против Венесуэлы, заявил на заседании представитель США при ООН Майкл Уолц. Он повторил обвинения президента США Дональда Трампа, заявив, что президент Венесуэлы Николас Мадуро использует прибыль от продажи нефти на финансирование картелей Tren de Aragua («Поезд Арагуа») и Cartel de los Soles («Картель Солнц»). Правительство Венесуэлы утверждает, что «Картеля Солнц» не существует в принципе.

Представитель Венесуэлы Самуэль Монкада заявил, что за угрозами США Каракасу стоят интересы нефтяных корпораций ConocoPhillips и ExxonMobil, «которые являются пионерами в краже венесуэльской нефти». Он заявил, что США вновь хотят превратить Боливарианскую Республику в колонию.

О развитии ситуации в Южной Америке — в материале «Ъ» «США разбираются с теневым флотом Венесуэлы».