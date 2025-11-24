США признали «картель Солнц» иностранной террористической организацией

США признали Cartel de Los Soles («картель Солнц») иностранной террористической организацией, следует из данных на сайте американского федерального реестра.

25 июля Минфин США внес «картель Солнц» в список особо опасных международных террористических организаций. Американские власти считают, что картель возглавляет президент Венесуэлы Николас Мадуро, за информацию о котором США готовы выплатить вознаграждение в $50 млн. Как утверждает американская сторона, Cartel de los Soles спонсирует другие наркокартели, чтобы содействовать наркоторговле в Соединенных Штатах.

При этом правительство Венесуэлы в ответ на сегодняшнее признание Cartel de los Soles террористической заявило, что такой организации не существует в принципе. По мнению венесуэльского правительства, США с помощью «фальсификации» пытаются оправдать «незаконное вмешательство в Венесуэлу».

Бывший юрист Госдепартамента США Брайан Финукейн заявил CNN, что американская сторона «называет террористической организацией то, что таковой не является». По его словам, таким образом Соединенные Штаты пытаются представить свою политику в отношении Венесуэлы как борьбу с терроризмом. Юрист также заявил, что шаги США могут быть прелюдией к началу военных действий против правительства Венесуэлы.

«Картеля Солнц» как такового не существует, заявил Фил Гансон, исследователь из Международной кризисной группы. По его словам, это название — лишь «журналистское выражение», придуманное для обозначения участия венесуэльских властей в наркоторговле.