Наставник «Локомотива» высказался о победе над «Адмиралом»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли назвал победу над «Адмиралом» из Владивостока важной из-за особенностей игры соперника. Об этом Хартли сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

«Локомотив» обыграл «Адмирал» 23 декабря со счетом 3:2. Ярославская команда открыла счет в первом периоде, во втором игровом отрезке дважды пропустила, а затем ответила двумя шайбами.

«Знали, что соперник не дает много пространства, особенно в средней зоне. Нужно проходить на скорости, но первый период и особенно второй немного упустили инициативу — соперник забросил две шайбы. В третьем периоде увидели уже хоккей "Локомотива", добавили в скорости, играли в атаке»,— сказал Хартли и выделил Никиту Черепанова как автора победного гола и вратаря Алексея Мельничука, давно не защищавшего ворота «Локомотива».

В этом году руководство лиги перенесло крайний срок трансферов для клубов на 25 января. Ранее крайним сроком было 27 декабря. В связи с этим журналисты поинтересовались у Хартли, нужны ли команде новые игроки. Хартли ответил, что ему нравится его команда с множеством опытных игроков.

«Сейчас вошел в состав молодой Дудоров. Он уже добавил нам энергии. Наша защитная линия в хорошем состоянии, вратарская бригада укомплектована. Время подходит, много разговариваю с президентом клуба, мы обсуждаем эти вещи. Возможно, к чему-то придем. Нам нужно защищать звание обладателя Кубка Гагарина»,— пояснил главный тренер.

В ходе пресс-конференции Боб Хартли, отвечая на вопрос, рассказал, что самый плотный график регулярного чемпионата у «Локомотива» прошел.

«До конца сезона будет намного больше дней на отдых и восстановление. Эта тема поднимается, буду говорить с игроками, и если они скажут, что им нужен отдых, они его получат»,— подчеркнул наставник.

25 декабря в Ярославле пройдет матч «Локомотив» — «Динамо Мск».

По данным на вечер 23 декабря, ХК «Локомотив» занимает первое место на Западе и второе место в общей таблице регулярного чемпионата.

Алла Чижова