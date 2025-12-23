Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ярославский «Локомотив» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» победил в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» из Владивостока. Игра в столице Золотого кольца завершилась со счетом 3:2.

Фото: Андрей Иванов

На 8-й минуте матча счет открыл нападающий ярославцев Александр Радулов. Во втором периоде дубль оформил игрок «Адмирала» Никита Сошников. Сразу после второй шайбы Сошникова гол забил форвард ярославской команды Денис Алексеев. К третьему периоду команды подошли со счетом 2:2, победную шайбу в финальном игровом отрезке в ворота соперника забросил защитник «Локомотива» Никита Черепанов.

25 декабря в Ярославле пройдет матч «Локомотив» — «Динамо Мск».

Алла Чижова

