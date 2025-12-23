Медведев сравнил с отрезвлением миротворческие заявления политиков ЕС

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев удивился миротворческим высказываниям европейских политиков. Он назвал их неожиданными и сравнил с «отрезвлением».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев

«Удивили "европейские миротворцы". (Министр обороны ФРГ Борис.— “Ъ”) Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а (президент Финляндии Александр .— “Ъ”) Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса. Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?» — написал господин Медведев в мессенджере Max.

Сегодня Борис Писториус не согласился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который считает, что Россия хочет начать войну с НАТО. По его словам, президент России Владимир Путин не собирается нападать на альянс, а планирует «разрушить НАТО изнутри, подорвав его единство». В сентябре Александр Стубб заявлял, что европейские страны не воюют с Россией. Так он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что НАТО и Евросоюз фактически вступили в конфликт с Россией посредством Украины.