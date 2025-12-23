Министр обороны Германии: Россия стремится разрушить НАТО изнутри

Министр обороны ФРГ Борис Писториус не согласился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, считающим, что мир стоит на пороге мировой войны. По словам министра, он «не верит в такой сценарий». «Путин не стремится развязать полномасштабную мировую войну против НАТО. Он хочет разрушить НАТО изнутри, подорвав его единство»,— заявил министр в ходе большого интервью газете Die Zeit. В нем он коснулся, в частности, отношений с Россией и США.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Новую стратегию национальной безопасности США с точки зрения американских отношений с Европой господин Писториус назвал «эссе о разводе». Министр отметил, что тон властей США в отношении Европы стал «более жестким», но критика в ее адрес «не стала чем-то новым или неожиданным».

Тем не менее господин Писториус признал, что Европе все равно нужны американцы. «Мы можем неплохо противостоять России обычными средствами. Но правда в том, что у нас нет сопоставимого ядерного сдерживания, несмотря на все возможности Франции и Великобритании. Для этого нам по-прежнему нужны американцы»,— заметил министр в ответ на вопрос журналистов о том, что было бы в случае выхода США из НАТО.

Андрей Келекеев