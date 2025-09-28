Президент Финляндии Стубб: Европа не воюет с Россией

Европейские страны не воюют с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Так он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что НАТО и Евросоюз фактически вступили в конфликт с Россией посредством Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Потеева, Коммерсантъ Фото: Ксения Потеева, Коммерсантъ

«Нам нужно сделать две вещи: во-первых, сохранять спокойствие. Во-вторых, выстроить защиту»,— сказал господин Стубб в эфире CNN.

Во время выступления на Генассамблее ООН Сергей Лавров заявил, что у России нет и никогда не было планов нападать на какую-либо из стран НАТО, при этом любая агрессия получит решительный отпор.