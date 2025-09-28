Президент Финляндии Стубб: Европа не воюет с Россией
Европейские страны не воюют с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Так он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что НАТО и Евросоюз фактически вступили в конфликт с Россией посредством Украины.
«Нам нужно сделать две вещи: во-первых, сохранять спокойствие. Во-вторых, выстроить защиту»,— сказал господин Стубб в эфире CNN.
Во время выступления на Генассамблее ООН Сергей Лавров заявил, что у России нет и никогда не было планов нападать на какую-либо из стран НАТО, при этом любая агрессия получит решительный отпор.