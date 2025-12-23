На Дону к 21 году строгого режима приговорили фигуранта по делу об изнасиловании

В Ростовской области 46-летнего фигуранта дела об изнасиловании и наркоторговле приговорили к 21 году колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Фигуранта признали виновным в незаконном обороте товаров и продукции без маркировки (п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), незаконном лишении свободы (п. «г, д, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ), незаконном обороте наркотических средств (п. «в, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), склонении к употреблению наркотических средств (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ). Кроме того, фигуранту предъявили обвинения в изнасиловании (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (ч.1, п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ), а также использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов (ч. 1 ст. 242.2 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

В суде установлено, что в 2023 году обвиняемый находился у себя дома в Каменске-Шахтинском. Он пригласил трех девушек (две из них несовершеннолетние) и незаконно удерживал их несколько дней. За это время он совершил против них сексуальные преступления и заставил употреблять наркотики. Чтобы скрыть свои действия, фигурант угрожал жертвам смертью в случае разглашения информации.

Во время обыска в доме у осужденного нашли наркотические средства в крупном размере, а в его телефоне — видеозаписи противоправных действий в отношении одной из пострадавших. В ходе следственных мероприятий также выяснилось, что обвиняемый незаконно торговал табачными изделиями с поддельными акцизными марками. Ущерб от его действий превысил 3 млн руб.

Наталья Белоштейн