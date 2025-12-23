Ярославский ТЮЗ вернет деньги за билеты на новогодний спектакль

Ярославский театр юного зрителя вернет деньги за билеты на спектакль «По щучьему велению». Об этом театр сообщил на своей официальной странице Вконтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрагмент афиши спектакля

Фото: Страница Ярославского ТЮЗа Вконтакте Фрагмент афиши спектакля

Фото: Страница Ярославского ТЮЗа Вконтакте

«Ъ-Ярославль» сообщал, что театр должен был открыться сегодня после реконструкции, но накануне Кировский районный суд закрыл его на месяц из-за нарушений норм пожарной безопасности. В связи с этим все представления отменены.

«Будет осуществлен полный возврат средств за билеты, купленные на новогодний спектакль “По щучьему велению”. В ближайшие дни предоставим всю необходимую информацию по возврату билетов. Мы разделяем ваше разочарование. Вся наша команда — от технических служб до артистов — работала сутками, чтобы успеть к сроку»,— говорится в сообщении театра.

Также в театре подчеркнули, что планируют устранить все препятствия к открытию «в кратчайшие сроки». Новогодний спектакль в постановке Игоря Кумицкого планировали показывать с 23 декабря по 9 января.

Антон Голицын