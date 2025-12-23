Вейпам вновь грозят запретом
Регионы могут получит право вводить ограничения на продажу курительных смесей уже в начале 2026 года
Власти регионов уже в начале следующего года могут получить право устанавливать запрет на продажу вейпов. Соответствующая поправка подана к законопроекту о лицензировании оборота сигарет и вейпов, который находится на рассмотрении Государственной думы. С электронными устройствами, которые наиболее популярны у подростков и молодежи, борются как на федеральном, так и на региональном уровне. Идею запрета неформально поддержал президент Владимир Путин. При этом некоторые регионы вводят ограничения самостоятельно, не дожидаясь федерального разрешения.
По данным экспертов, около 70% такой продукции реализуется нелегально. Совокупный оборот рынка электронных систем доставки никотина в России по итогам 2024 года Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий оценивает в 220–240 млрд руб
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ
Окончательное решение по поводу передачи регионам право устанавливать запрет на продажу вейпов ожидается в январе — феврале, написал в своем Telegram-канале депутат петербургского Заксобрания Денис Четырбок со ссылкой на председателя думского комитета по молодежной политике. Если поправка, поданная ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота сигарет и вейпов, будет принята, то у Петербурга «появится возможность установления жестких ограничительных мер в отношении курения вейпов», заметил парламентарий. О том, что Минфин подал подобную идею говорилось еще в ноябре, тогда замминистра финансов Алексей Сазанов сообщал, что такое право субъекты РФ смогут получить с 1 сентября 2026 года.
«Вейпы ничего общего с табаком не имеют, это самостоятельное приспособление для курения смесей, как правило, зарубежного производства, из непонятных составляющих и с не окончательно исследованным воздействием на организм человека. Это не то чтобы какая-то борьба — это законодательная реакция на вызовы времени»,— прокомментировал Денис Четырбок.
Инициативу еще в начале декабря раскритиковало бизнес-объединение «Опора России». В письме Владимиру Путину председатель попечительского совета «Опоры» Сергей Борисов предупредил об опасности «экономического сепаратизма». «Нет гарантий, что у регионов в дальнейшем не будет притязаний на аналогичные полномочия на товары и услуги из других сфер»,— подчеркивается в обращении.
Борьба с электронными устройствами для курения в том или ином виде идет по всей стране. В начале ноября идею введения ограничений «кивком» поддержал Владимир Путин.
В качестве эксперимента мораторий уже одобрен властями некоторых регионов. Первыми в стране такой запрет приняли в Пермском крае: соответствующий законопроект, инициированный губернатором Дмитрием Махониным, одобрили депутаты Законодательного собрания региона. За нарушение предусмотрены штрафы: должностные лица будут платить от 15 до 20 тыс. рублей, юридические — от 50 до 100 тыс.
В декабре аналогичный закон, внесенный губернатором Олегом Мельниченко, одобрили в Пензенской области: с 1 сентября 2026 года на территории региона будет полностью запрещена розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, безникотиновой жидкости, бестабачной смеси для нагревания, электронными или иными приборами, в том числе электронными системами доставки никотина и устройствами для нагревания табака, а также их составными частями и элементами. За нарушения также предусмотрены штрафы в несколько раз больше, чем в Пермском крае: от 40 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей для юридических.
Губернатор Нижегородской области заявил, что, как только запрет одобрят на федеральном уровне, он будет принят и в регионе. Желание попасть в эксперимент изъявили власти Саратовской области: облдума также подала соответствующие поправки ко второму чтению федерального законопроекта.
Самостоятельными методами с вейпами борется губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, который продвигает в регионе здоровый образ жизни. В начале лета чиновник сообщил в Telegram-канале, что обсудил вопрос регулирования этой сферы с региональным правительством. «Готовы оказывать помощь в перепрофилировании бизнесу, торгующему никотиносодержащей продукцией»,— отметил господин Филимонов.
Тогда в области, по словам губернатора, работало 316 точек по продаже вейпов, из которых 57 — вблизи образовательных учреждений. За почти семь месяцев 211 таких магазинов прекратили работу, отчитался 22 декабря Георгий Филимонов.
Как ранее писал “Ъ”, сейчас в России действуют частичные ограничения на реализацию вейпов. Так, их запрещено продавать несовершеннолетним, по цене ниже минимальной, вне специализированных магазинов. По данным экспертов, около 70% такой продукции реализуется нелегально. Совокупный оборот рынка электронных систем доставки никотина в России по итогам 2024 года Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий оценивает в 220–240 млрд рублей.