Вейпам вновь грозят запретом

Власти регионов уже в начале следующего года могут получить право устанавливать запрет на продажу вейпов. Соответствующая поправка подана к законопроекту о лицензировании оборота сигарет и вейпов, который находится на рассмотрении Государственной думы. С электронными устройствами, которые наиболее популярны у подростков и молодежи, борются как на федеральном, так и на региональном уровне. Идею запрета неформально поддержал президент Владимир Путин. При этом некоторые регионы вводят ограничения самостоятельно, не дожидаясь федерального разрешения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным экспертов, около 70% такой продукции реализуется нелегально. Совокупный оборот рынка электронных систем доставки никотина в России по итогам 2024 года Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий оценивает в 220–240 млрд руб

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ По данным экспертов, около 70% такой продукции реализуется нелегально. Совокупный оборот рынка электронных систем доставки никотина в России по итогам 2024 года Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий оценивает в 220–240 млрд руб

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Окончательное решение по поводу передачи регионам право устанавливать запрет на продажу вейпов ожидается в январе — феврале, написал в своем Telegram-канале депутат петербургского Заксобрания Денис Четырбок со ссылкой на председателя думского комитета по молодежной политике. Если поправка, поданная ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота сигарет и вейпов, будет принята, то у Петербурга «появится возможность установления жестких ограничительных мер в отношении курения вейпов», заметил парламентарий. О том, что Минфин подал подобную идею говорилось еще в ноябре, тогда замминистра финансов Алексей Сазанов сообщал, что такое право субъекты РФ смогут получить с 1 сентября 2026 года.

«Вейпы ничего общего с табаком не имеют, это самостоятельное приспособление для курения смесей, как правило, зарубежного производства, из непонятных составляющих и с не окончательно исследованным воздействием на организм человека. Это не то чтобы какая-то борьба — это законодательная реакция на вызовы времени»,— прокомментировал Денис Четырбок.

Инициативу еще в начале декабря раскритиковало бизнес-объединение «Опора России». В письме Владимиру Путину председатель попечительского совета «Опоры» Сергей Борисов предупредил об опасности «экономического сепаратизма». «Нет гарантий, что у регионов в дальнейшем не будет притязаний на аналогичные полномочия на товары и услуги из других сфер»,— подчеркивается в обращении.

Борьба с электронными устройствами для курения в том или ином виде идет по всей стране. В начале ноября идею введения ограничений «кивком» поддержал Владимир Путин.

В качестве эксперимента мораторий уже одобрен властями некоторых регионов. Первыми в стране такой запрет приняли в Пермском крае: соответствующий законопроект, инициированный губернатором Дмитрием Махониным, одобрили депутаты Законодательного собрания региона. За нарушение предусмотрены штрафы: должностные лица будут платить от 15 до 20 тыс. рублей, юридические — от 50 до 100 тыс.

В декабре аналогичный закон, внесенный губернатором Олегом Мельниченко, одобрили в Пензенской области: с 1 сентября 2026 года на территории региона будет полностью запрещена розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, безникотиновой жидкости, бестабачной смеси для нагревания, электронными или иными приборами, в том числе электронными системами доставки никотина и устройствами для нагревания табака, а также их составными частями и элементами. За нарушения также предусмотрены штрафы в несколько раз больше, чем в Пермском крае: от 40 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей для юридических.

Губернатор Нижегородской области заявил, что, как только запрет одобрят на федеральном уровне, он будет принят и в регионе. Желание попасть в эксперимент изъявили власти Саратовской области: облдума также подала соответствующие поправки ко второму чтению федерального законопроекта.

Самостоятельными методами с вейпами борется губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, который продвигает в регионе здоровый образ жизни. В начале лета чиновник сообщил в Telegram-канале, что обсудил вопрос регулирования этой сферы с региональным правительством. «Готовы оказывать помощь в перепрофилировании бизнесу, торгующему никотиносодержащей продукцией»,— отметил господин Филимонов.

Тогда в области, по словам губернатора, работало 316 точек по продаже вейпов, из которых 57 — вблизи образовательных учреждений. За почти семь месяцев 211 таких магазинов прекратили работу, отчитался 22 декабря Георгий Филимонов.

Как ранее писал “Ъ”, сейчас в России действуют частичные ограничения на реализацию вейпов. Так, их запрещено продавать несовершеннолетним, по цене ниже минимальной, вне специализированных магазинов. По данным экспертов, около 70% такой продукции реализуется нелегально. Совокупный оборот рынка электронных систем доставки никотина в России по итогам 2024 года Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий оценивает в 220–240 млрд рублей.

Надежда Ярмула