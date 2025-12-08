Подъем с оборотом

«Опора России» раскритиковала предлагаемый Минфином и поддержанный некоторыми регионами законопроект, разрешающий субъектам РФ запрещать продажу вейпов. В качестве альтернативы «Опора» предлагает ужесточить наказание за продажу такой продукции несовершеннолетним, снизить содержание никотина в вейпах и продолжать активно их маркировать. Вейпы гораздо быстрее оказывают негативный эффект на здоровье, чем сигареты, подтверждают врачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов в конце ноября направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поручить правительству совместно с бизнес-сообществом разработать отдельный федеральный закон, позволяющий проводить в регионах эксперименты по совершенствованию госрегулирования оборота никотиносодержащей продукции. Такой проект уже подготовлен правительством РФ с учетом мнения экспертов и бизнес-сообщества и внесен в Госдуму. Однако, как сообщает «Опора», в этот документ, призванный развивать легальный рынок, различные ведомства и депутаты пытаются внести радикальные поправки, позволяющие властям субъектов РФ самостоятельно запрещать в своих регионах продажу вейпов и жидкостей к ним.

С начала этого года идею передать регионам полномочия по регулированию рынка электронных систем доставки никотина (ЭСДН) начали активно лоббировать власти Нижегородской области. Теперь с такой инициативой выступает Минфин, что беспокоит бизнес-сообщество. Исходно министерство предлагало ввести с 1 сентября 2026 года лицензирование никотиносодержащей продукции как в оптовом звене, так и в рознице, о чем в июне 2025 года заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов, добавляя, что «не хотелось бы полностью запрещать продажи вейпов». Но в ноябре, как сообщало РБК, Минфин разработал поправки к законодательству, дающие регионам право запрещать продажу вейпов и никотиновых жидкостей с сентября 2026 по сентябрь 2031 года. В Минфине на днях лишь сообщили, что политика по защите населения, особенно несовершеннолетних, от курения является приоритетной.

Как считают в «Опоре», все эти «предложения, ориентированные на мгновенные простые решения, могут создать лишь иллюзию успеха», а на деле открывают «ящик Пандоры экономического сепаратизма регионов». Нет гарантий, что у регионов в дальнейшем не будут притязания на аналогичные полномочия на товары и услуги из других сфер, подчеркивают в «Опоре». Более того, запрет на уровне субъектов РФ и вовсе может оказаться фикцией, так как жители региона, где будет введен запрет, станут закупаться вейпами там, где такого моратория нет. Так, например, случилось с ограничением продажи алкоголя в Вологодской области весной 2025 года. В первое время реализация спиртного в регионе упала на 50%, но примерно на такой процент она выросла в соседних областях (см. “Ъ” от 7 марта).

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов разделяет опасения «Опоры», связанные с возможным делегированием федеральных полномочий субъектам РФ. «На уровне регионов сегодня нет необходимой финансовой, организационной и экспертной базы для принятия решения о запрете продаж тех или иных видов подакцизной продукции»— заявил “Ъ” депутат. Введение ограничений на вейпы может стать пробным шагом к децентрализации регулирования торговых правил, соглашается глава комиссии по территориальному развитию Общественной палаты России Андрей Максимов. Запрет может вызвать рост нелегальной торговли, которая уйдет в мессенджеры и начнет смыкаться с криминальными схемами, предупреждает господин Кирьянов.

В «Опоре» считают, что есть другие, более эффективные меры, включая ужесточение наказания за продажу вейпов несовершеннолетним, снижение в ЭСДН доли никотина, запрет использовать в них ароматизаторы, что привлекает подростков, а также продолжение маркировки такой продукции. Как сообщает «Опора» президенту страны, с декабря 2023 года после введения обязательной маркировки ЭСДН система «Честный знак» зафиксировала рост легальных точек продаж такой продукции по всей России в полтора раза, до 170 тыс. Объем легальной реализации вейпов увеличился в три с половиной раза, поступления от акцизов на жидкости для ЭСДН — в десять раз за три года.

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян, в свою очередь, заявила “Ъ”, что вейпы могут быстрее, чем традиционные сигареты, оказывать на здоровье негативный эффект. Однако сегодня нет достаточно научных работ, доказывающих этот тезис, а в Казахстане и Австралии, где был введен запрет на вейпы, число курильщиков заметно не снизилось, отмечают в «Опоре России».

Совокупный оборот рынка ЭСДН в России по итогам 2024 года Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий ранее оценивал в 220–240 млрд руб. (см. “Ъ” от 7 ноября). Основатель консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов отмечает, что оборот сигарет остается значительно выше вейпов, но у продаж ЭСДН выше маржинальность — 30–40%. Для сигарет этот показатель составляет 5%, добавляет главный редактор информагентства «Русский табак» Максим Королев.

Господин Федотов напоминает, что обсуждения ограничения торговли вейпами проходит на фоне того, что на ближайшие три года в бюджет РФ уже заложены доходы от акцизов и лицензирования табачной отрасли, оцениваемые в 3,5 трлн руб. В «Опоре» резюмируют, что запрет затронет около 150 тыс. малых и средних предпринимателей и скажется на сокращении поступлений в бюджет в виде акцизов и налогов.

Халиль Аминов, Владимир Комаров