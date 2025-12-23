На Кубани построили 9 спорткомплексов и 17 площадок в 2025 году

В Краснодарском крае в 2025 году построили 42 спортивных объекта, включая девять физкультурно-оздоровительных комплексов и 17 спортивных площадок. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на итоговом совещании по развитию отрасли.

В течение года на Кубани также ввели восемь зон для сдачи нормативов ГТО, четыре корта, три малых модульных зала и одну умную спортивно-игровую площадку. Кроме того, специалисты капитально отремонтировали 13 спортивных объектов.

В Краснодаре продолжается проектирование Дворца гимнастики на 2 тыс. зрительских мест, который планируется разместить в кластере «Город спорта». По словам главы региона, развитие спортивной инфраструктуры рассматривается как инструмент профилактики заболеваний и работы с молодежью, в том числе через популяризацию самбо.

Вице-губернатор Александр Агибалов сообщил, что численность жителей края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, превысила 3 млн человек. Плановый показатель на 2025 год составляет 69% от общей численности населения региона.

По данным администрации края, в 2025 году на Кубани провели более 1,7 тыс. спортивно-массовых мероприятий, включая соревнования, спартакиады и фестивали. Регион сохранил первое место в России по числу зарегистрированных участников комплекса ГТО и количеству выполнивших нормативы, а также продолжает лидировать во всероссийском проекте «Самбо в школу», в котором участвуют более 700 тыс. человек.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в декабре 2025 года открыли два спортивных объекта — завершили капитальный ремонт стадиона «Кубань» в Усть-Лабинске и обустроили новую универсальную площадку в Брюховецком районе.

Анна Гречко