В Краснодарском крае открыли два спортивных объекта — завершили капитальный ремонт стадиона «Кубань» в Усть-Лабинске и обустроили новую универсальную площадку в Брюховецком районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Два новых объекта — два новых центра притяжения для жителей всех возрастов. Они создают прекрасные возможности для тренировок, соревнований и активного досуга, воплощая в жизнь наш главный курс на оздоровление нации», — отметил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

На обновленном стадионе «Кубань» в Усть-Лабинске специалисты заменили легкоатлетическое покрытие, отремонтировали секторы для прыжков в длину и метания ядра, яму для бега с препятствиями, а также кресла на трибунах. Благоустроили территорию, что улучшило условия как для спортсменов, так и для зрителей. В честь открытия на объекте провели комбинированную легкоатлетическую эстафету среди десяти школ района. За победу боролись 18 команд. На стадионе также размещены 14 спортивных сооружений, в том числе Центр единоборств с двумя борцовскими залами, легкоатлетическое ядро, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, два теннисных корта, площадки для бадминтона, уличные тренажеры, роллерная дорожка.

В Новом селе Брюховецкого района открыли универсальную спортивную площадку. Ее оборудовали специальным травмобезопасным покрытием. Площадка включает поле для мини-футбола, волейбола, баскетбола и стритбола, современный воркаут-сектор с зоной уличных тренажеров.

Объекты открыли по государственной программе Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта».

Алина Зорина