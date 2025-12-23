Сколько стоят новогодние сосны и ели в Новороссийске
Стоимость новогодних сосен в Новороссийске в среднем составляет от 1,3 тыс. до 1,5 тыс. руб. за один метр дерева, выяснил «Ъ-Новороссийск», ознакомившись с ценами на елочных базарах города.
Фото: «Ъ-Кубань»
Живая ель в среднем стоит около 4 тыс. руб. за дерево.
По сравнению с прошлым годом цены выросли на 10-20%: в конце 2024 года метр сосны можно было купить за 1-1,2 тыс. руб.
Елочные базары открылись в городе 15 декабря. Их можно найти по следующим адресам:
• ул. Черняховского, около рынка;
• сквер им. Чайковского;
• пересечение проспекта Ленина и улицы Свердлова;
• пересечение улиц Рубина и Горького;
• ул. Куникова, 11;
• пр. Дзержинского, 220/2;
• пересечение улиц Молодежная и Пионерская;
• село Борисовка, рядом с остановкой на ул. Чапаева;
• ул. Видова, дом 167;
• станица Натухаевская, ул. Фрунзе, около Дома культуры;
• станица Раевская, пересечение улиц Котова и Красная;
• поселок Верхнебаканский, район пересечения улиц 40 лет Октября и Коммунистическая.