Производитель электродов «Эл 6» наладит экспорт из Новочеркасска в Казахстан

Компания «Эл 6» планирует расширить свои экспортные поставки в Казахстан, начав отправку крупногабаритных электродов из Новочеркасска. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные гендиректора компании Сергея Ушакова.

Казахстан получит тестовую партию электродов общим весом 22 т. Электроды имеют длину 2,7 м и диаметр 75 см. Они используются в электродуговых печах для производства стали. До этого компания не выпускала электроды таких габаритов.

Кроме этого, «Эл 6» поставит партию электродов, весом в 130 т, одной из российских металлургических компаний.

Компания «Эл 6» владеет бывшими Новочеркасским электродным, Челябинским электродным и Новосибирским электромеханическим заводами. Основное направление ее деятельности — выпуск графитовой продукции для различных отраслей промышленности.

Наталья Белоштейн