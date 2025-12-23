В Ростове отменен массовый забег 1 января

В целях безопасности в Ростове-на-Дону отменен традиционный массовый забег 1 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Последняя воздушная атака врага, в результате которой в Ростове впервые погибли люди, подтверждает полную оправданность подобных мер предосторожности. Ведь под угрозой оказывается самое ценное — человеческая жизнь. С учетом того, что ростовский новогодний забег собирает на ограниченной площади более 3 тыс. человек, угрозы очень весомы»,— пояснил господин Скрябин причину отмены забега.

Взамен массовому забегу Александр Скрябин предложил любителям спорта выйти на пробежку 1 января индивидуально, по любимым маршрутам и в удобное время.

Наталья Белоштейн