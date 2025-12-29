Сплошная безабортица

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Активная борьба властей с абортами началась два года назад, и в 2025 году власти подвели промежуточные результаты проделанной работы. Вице-премьер Татьяна Голикова в октябре говорила, что доля женщин, обратившихся в госучреждения с целью сделать аборт, но решивших в итоге оставить ребенка, выросла до 28%. Минздрав посчитал, что в течение года почти 40 тыс. россиянок передумали прерывать беременность.

800 частных клиник в России перестали делать аборты

Одновременно с этим некоторые субъекты федерации (например, Московская и Иркутская области) в 2025 году принимали отдельные законы, запрещающие склонять к абортам. Ранее это уже сделали власти Тверской, Новгородской, Орловской и других областей. Первый в России штраф в 5 тыс. руб. за склонение к аборту был вынесен судом Саранска в конце декабря. Хотя женщина в итоге родила двойню, отец ранее предлагал ей прервать беременность, что нанесло ей эмоциональную травму, и она обратилась с иском в суд.

Минздрав уточняет показания к прерыванию беременности — в материале «Ъ».