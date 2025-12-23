Третий энергоблок Ростовской АЭС досрочно введен в эксплуатацию
Ростовская АЭС после планового ремонта досрочно ввела в эксплуатацию энергоблок №3. Это позволяет обеспечить бесперебойное энергоснабжение жителей южных регионов страны, сообщает пресс-служба АЭС.
Фото: пресс-служба Ростовской АЭС
Отмечается, что досрочное завершение ремонта позволило дополнительно выработать для потребителей почти 110 млн кВтч электроэнергии.
На энергоблоке №3 проведен капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива из активной зоны, ремонт основного оборудования и всех трех каналов систем безопасности.
Кроме этого, капитальный ремонт цилиндра низкого давления турбины и турбогенератора с выводом ротора, а также ремонт основного оборудования, модернизированы схемы электропитания секций 0,4 кВ и системы аварийного электроснабжения.