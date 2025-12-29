Партии отрепетировали 2026 год

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Очередной Единый день голосования (ЕДГ) 14 сентября, который многие партийцы и эксперты называли «генеральной репетицией» выборов в Госдуму 2026 года, принес успех партии власти и ее выдвиженцам.

Победу на прямых выборах, набрав от 60% до 88% голосов, одержали все 20 действующих губернаторов, включая 8 временно исполняющих обязанности, назначенных президентом осенью 2024-го и весной 2025 года. Еще одного руководителя — главу Ненецкого автономного округа Ирину Гехт — избрали депутаты регионального парламента по представлению Владимира Путина.

Шедшие на второй срок губернаторы, как правило, соревновались лишь с самими собой пятилетней давности.

Например, главы Татарстана и Брянской области Рустам Минниханов и Александр Богомаз улучшили свой результат 2020 года, главы Камчатки и Чувашии Владимир Солодов и Олег Николаев, напротив, голоса потеряли. А иркутский губернатор Игорь Кобзев повторил свой результат-2020 с точностью до сотых (60,79% голосов).

В свою очередь, «Единая Россия» (ЕР) по итогам ЕДГ-2025 усилила позиции: ее представительство увеличилось в новых созывах законодательных собраний девяти регионов и осталось неизменным еще в двух. При этом в восьми субъектах кандидаты от ЕР победили во всех одномандатных округах.

Результаты ЕР в голосовании по партспискам по сравнению с 2020 годом также выросли повсеместно, сильнее всего — более чем на 25 процентных пунктов — в Рязанской области. Там помимо единороссов в парламент сумели пройти лишь ЛДПР и КПРФ, получившие по одному мандату. Пять лет назад в облдуму по спискам пробились сразу семь партий. Похожая картина сложилась и в Белгородской области, где вследствие роста показателей ЕР четырехпартийный парламент стал трехпартийным.

Борьбу за второе место на выборах в региональные заксобрания снова вели КПРФ и ЛДПР. В голосовании по партспискам либерал-демократы опередили коммунистов в восьми субъектах и обошли КПРФ по сумме набранных голосов (см. график). «Справедливая Россия» не сумела преодолеть пятипроцентный барьер в 3 из 11 регионов. В то же время успешно выступила непарламентская Партия пенсионеров, которая обошла думские партии в трех субъектах.