Игорь Аверкин: «Инвестиции в неопределенность требуют жесткой верификации смыслов»
Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»
Клуб КубА совместно с «Коммерсантъ — Кубань» 18 декабря провели очередной бизнес-завтрак. Спикером встречи стал генеральный директор OZ Mall Игорь Аверкин. Участники обсудили трансформацию логистических цепочек, эволюцию дистрибуции и историю реализации крупнейшего девелоперского проекта на Юге России.
Личный и профессиональный путь Игоря Аверкина неразрывно связан с Краснодаром, куда он переехал из Тулы в 1972 году вслед за отцом, строившим водородные станции для химической промышленности. Окончив местный политехнический институт по специальности инженера холодильных установок, будущий топ-менеджер прошел путь от механика витаминного комбината до первопроходца регионального коммерческого рынка.
В начале 1990-х профессиональная траектория спикера сменилась с производственной на операционную — от кооперативного движения до создания первой на юге России системы прямой дистрибуции для глобальных корпораций.
Переход от производства к управлению позволил спикеру сформировать глубокую экспертизу в области вертикальной интеграции. Работа с мировыми брендами, такими как Mars и Philip Morris, легла в основу внедрения модели прямой доставки товара до полки (Direct-to-Store). Подобный подход, исключающий посредников, стал революционным для юга России в 90-е годы и определил логику развития рынка на десятилетия вперед.
Современный рынок, по мнению Игоря Аверкина, проходит очередной этап циклической трансформации: укрупнение игроков и сокращение лишних звеньев становятся неизбежными в борьбе за маржинальность. Глобализация логистики перерождается под давлением маркетплейсов.
Наблюдая за экспансией цифровых площадок, эксперт прогнозирует радикальное упрощение торговых связей:
«Дистрибуция сократится: останутся один на один производитель и продавец».
Опыт управления сложными системами был в полной мере применен при строительстве OZ Mall. Проект, стартовавший в 2006 году, столкнулся не только с экономическими кризисами, но и с уникальными инженерными вызовами — например, необходимостью выноса магистральных сетей, принадлежащих монополистам.
«Инвестиции в неопределенность требуют жесткой верификации смыслов еще на этапе предпроектных изысканий», — резюмировал господин Аверкин, описывая годовое противостояние с бюрократическими структурами ради реализации архитектурного замысла.
Сегодня, по словам спикера, актуальными остаются три главные системные проблемы отрасли: бюрократическая сложность взаимодействия с инфраструктурными монополистами при реализации масштабных объектов; трансформация торговых площадок, при которой классические дистрибьюторы вытесняются прямым заходом иностранных производителей; недобросовестные методы конкуренции на маркетплейсах, включая подмену карточек товаров и «серый импорт».
Будущее коммерческого сектора Игорь Аверкин связывает с максимальным упрощением логистики. В условиях турбулентности жизнеспособными окажутся те компании, которые откажутся от избыточного «изобретения велосипеда» в пользу адаптации проверенных мировых моделей к локальным реалиям.
«Профессионализм в новой реальности — это способность видеть за фасадом масштабного проекта жесткую операционную логику и умение сохранять прозрачность управления при любых рыночных колебаниях»,— заключил эксперт.