Игорь Аверкин: «Инвестиции в неопределенность требуют жесткой верификации смыслов»

Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Приглашенный спикер Игорь Аверкин

Фото: Михаил Брайко

Клуб КубА совместно с «Коммерсантъ — Кубань» 18 декабря провели очередной бизнес-завтрак. Спикером встречи стал генеральный директор OZ Mall Игорь Аверкин. Участники обсудили трансформацию логистических цепочек, эволюцию дистрибуции и историю реализации крупнейшего девелоперского проекта на Юге России.

Личный и профессиональный путь Игоря Аверкина неразрывно связан с Краснодаром, куда он переехал из Тулы в 1972 году вслед за отцом, строившим водородные станции для химической промышленности. Окончив местный политехнический институт по специальности инженера холодильных установок, будущий топ-менеджер прошел путь от механика витаминного комбината до первопроходца регионального коммерческого рынка.

В начале 1990-х профессиональная траектория спикера сменилась с производственной на операционную — от кооперативного движения до создания первой на юге России системы прямой дистрибуции для глобальных корпораций.

Гостей заинтересовала история реализации крупнейшего девелоперского проекта на Юге России

Фото: Михаил Брайко

Переход от производства к управлению позволил спикеру сформировать глубокую экспертизу в области вертикальной интеграции. Работа с мировыми брендами, такими как Mars и Philip Morris, легла в основу внедрения модели прямой доставки товара до полки (Direct-to-Store). Подобный подход, исключающий посредников, стал революционным для юга России в 90-е годы и определил логику развития рынка на десятилетия вперед.

Современный рынок, по мнению Игоря Аверкина, проходит очередной этап циклической трансформации: укрупнение игроков и сокращение лишних звеньев становятся неизбежными в борьбе за маржинальность. Глобализация логистики перерождается под давлением маркетплейсов.

Наблюдая за экспансией цифровых площадок, эксперт прогнозирует радикальное упрощение торговых связей:

Игорь Аверкин: «Инвестиции в неопределенность требуют жесткой верификации смыслов»

Фото: Михаил Брайко

«Дистрибуция сократится: останутся один на один производитель и продавец».

Опыт управления сложными системами был в полной мере применен при строительстве OZ Mall. Проект, стартовавший в 2006 году, столкнулся не только с экономическими кризисами, но и с уникальными инженерными вызовами — например, необходимостью выноса магистральных сетей, принадлежащих монополистам.

«Инвестиции в неопределенность требуют жесткой верификации смыслов еще на этапе предпроектных изысканий», — резюмировал господин Аверкин, описывая годовое противостояние с бюрократическими структурами ради реализации архитектурного замысла.

Сегодня, по словам спикера, актуальными остаются три главные системные проблемы отрасли: бюрократическая сложность взаимодействия с инфраструктурными монополистами при реализации масштабных объектов; трансформация торговых площадок, при которой классические дистрибьюторы вытесняются прямым заходом иностранных производителей; недобросовестные методы конкуренции на маркетплейсах, включая подмену карточек товаров и «серый импорт».

Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Игорь Аверкин — генеральный директор OZ Mall Игорь Аверкин; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

Будущее коммерческого сектора Игорь Аверкин связывает с максимальным упрощением логистики. В условиях турбулентности жизнеспособными окажутся те компании, которые откажутся от избыточного «изобретения велосипеда» в пользу адаптации проверенных мировых моделей к локальным реалиям.

«Профессионализм в новой реальности — это способность видеть за фасадом масштабного проекта жесткую операционную логику и умение сохранять прозрачность управления при любых рыночных колебаниях»,— заключил эксперт.