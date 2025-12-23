В Минприроды опровергли массовую гибель рыбы в Дону в Семикаракорском районе
Эксперты не нашли доказательств гибели водных биоресурсов в реке Дон в Семикаракорском районе. Проверка была организована после сообщений о возможном загрязнении воды нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Ростовской области.
Фото: из Telegram-канала Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора
Отмечается, что река Дон находится под федеральным экологическим контролем, поэтому полученная информация была направлена в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.
«В ходе обследования акватории Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства факт гибели водных биоресурсов не подтвердился», — подчеркнули в Минприроды.
В ведомстве сообщили, что на данный момент река не загрязнена нефтепродуктами.