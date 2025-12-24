Сегодня исполняется 50 лет председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Игорь Краснов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков:

— Уважаемый Игорь Викторович! От имени Союза театральных деятелей России и от себя лично сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем — с 50-летием! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых свершений на ответственном посту, который Вы с честью занимаете на благо нашей страны. Особо хотим отметить, что наша искренняя признательность Вам имеет долгую историю. Еще в то время, когда Вы возглавляли Генеральную прокуратуру РФ, Ваша принципиальная позиция и пристальное внимание стали решающими в начале сложного процесса по возвращению нашему Союзу утраченного имущества. Ваши последовательность и готовность к конструктивному диалогу заложили тогда прочную основу для восстановления исторической справедливости. Сегодня на посту председателя Верховного cуда Вы продолжаете служить эталоном профессионализма и непреклонной верности букве и духу Закона. Мы уверены, что Ваша деятельность и впредь будет способствовать укреплению правовых основ нашего государства и утверждению принципов справедливости. От всей души желаем Вам успехов в Вашей высокой миссии, мудрости, сил и душевного тепла!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»