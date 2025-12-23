Краевой суд изменил приговор виновнику ДТП с одним погибшим в Анапе

Краснодарский краевой суд изменил приговор по делу об аварии с одним погибшим в Анапе, заменив условное наказание реальным сроком заключения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Александр Мальцев был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. 14 февраля 2025 года он управлял автомобилем Infiniti на трассе Анапа — Темрюк, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди Hyundai. От удара машину отбросило на встречную полосу, где она врезалась в Ford Focus, а затем в фургон «ВИС». В результате аварии погиб один человек.

Анапский городской суд первоначально назначил Мальцеву условное лишение свободы на три года с запретом управлять транспортом на два года. Однако потерпевшие обжаловали это решение.

Апелляционная инстанция исключила условность наказания и приговорила виновника к двум годам реального заключения в колонии-поселении. Суд также увеличил размер компенсации двоим пострадавшим с 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

