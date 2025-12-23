Под Ростовом водитель автобуса насмерть сбил пешехода

На 1 км Северного обхода Ростова-на-Дону, от СНТ «Гайдары» в сторону х. Большие Салы, 37-летний водитель автобуса «ПАЗ-32053» сбил 47-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции и следователями ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводятся следственно-оперативные действия.

Наталья Белоштейн