Министр культуры Ярославской области прокомментировала закрытие ТЮЗа

В Ярославском ТЮЗе предпринимаются все необходимые меры для скорейшего устранения замечаний, сообщила министр культуры региона Ирина Ширшова. Ранее суд назначил в качестве наказания за нарушения пожарной безопасности административное приостановление деятельности в помещениях театра на 30 суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кировский районный суд г. Ярославля Фото: Кировский районный суд г. Ярославля

«Причина в том, что испытания пожарной системы на объекте выявили некоторые несоответствия, которые необходимо устранить. При этом на объекте тщательно выполняются все требования МЧС по пожарной безопасности»,— пояснила госпожа Ширшова.

Она добавила, что с момента выявления нарушений в здании театра установили специальные противопожарные двери, смонтировали систему оповещения, установили противопожарные шторы, донастроили пожарную сигнализацию и систему обеспечения беспрепятственного и быстрого выхода из здания.

Ярославский ТЮЗ должен был открыться 23 декабря после капитального ремонта, длившегося с 2022 года. Сегодня в театре планировали проведение губернаторских елок, однако в итоге они были перенесены в филармонию.

Алла Чижова