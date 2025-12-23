В Краснодаре осужден участник экстремистской религиозной секты

Советский районный суд Краснодара вынес приговор Анатолию Евтушенко, признанному виновным по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно решению суда, подсудимый, несмотря на запрет деятельности религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и ее местных отделений, признанных экстремистскими и ликвидированных Верховным судом РФ, принимал участие в проведении коллективных религиозных мероприятий через видеоконференции. В ходе богослужений исполнялись песни, молитвы богу Иегове и изучались положения книги «Священное писание / Перевод нового мира» (признана экстремистской литературой).

В судебном заседании обвиняемый Евтушенко свою вину не признал и от убеждений не отказался. Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима и ограничил право заниматься деятельностью в общественных объединениях сроком на один год. Подсудимый был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.

Вячеслав Рыжков