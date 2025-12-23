На Дону поправки в закон о КРТ обязали девелоперов строить детсады и школы

В Ростовской области депутаты Законодательного собрания в первом чтении приняли поправки по внесению изменений в областной закон в сфере комплексного развития территорий (КРТ), которые обязывают девелоперов строить социальную инфраструктуру — школы, детские сады и поликлиники — в рамках КРТ в границах Ростовской агломерации. Об этом сообщает пресс-служба донского парламента.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Вся масштабная комплексная застройка в Ростовской области должна вестись вместе с развитием социальной инфраструктуры. Причем обязанность по строительству школ, больниц, поликлиник, детских садов в новых жилых районах возлагается на самих застройщиков», — отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Согласно новым правилам в Ростове-на-Дону, Батайске, а также в Аксайском и Мясниковском районах, где с 2025 года полномочия по градостроительной деятельности переданы на областной уровень, все договоры на жилищное строительство будут заключаться как договоры о комплексном развитии.

У девелоперов есть выбор: возвести социальные объекты своими силами или внести в областной бюджет безвозмездный взнос, если инфраструктура уже создана или находится в процессе строительства другим инвестором. Закон предусматривает получение субсидии для компенсации затрат как стимул для строительства соцобъектов.

Наталья Белоштейн