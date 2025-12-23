Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Открытие аэропорта в Геленджике увеличило турпоток в Крыму

В Республике Крым увеличился туристический поток за счет открытия аэропорта в Геленджике. Об этом пишут «РИА Новости Крым», ссылаясь на главу Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе брифинга о главных туристических итогах 2025 года Майя Ломидзе заявила, что Крым приобрел значительную выгоду в результате открытия воздушной гавани Геленджика.

«Основной бенефициар перераспределения потоков на Черноморском побережье - это Крым. Другие направления, которые настолько показали бы такую же динамику, я не смогу назвать»,— сообщила глава АТОР.

Прирост туристического потока в Крыму в текущем году составил 68%. По словам Майи Ломидзе, на рост турпотока повлияли ограничения в Анапе, вызванные ЧС с крушением танкеров в Керченском проливе, а также приемлемые цены на отдых в сравнении с другими регионами страны.

София Моисеенко

