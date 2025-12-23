В Азово-Черноморском бассейне вылов рыбы вырос на 34%

С начала 2025 года вылов водных биоресурсов составил 45,9 тыс. т, что на 34% больше год к году. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Основная доля улова приходится на хамсу, объем которой составил 18,6 тыс. т. Это на 45%, или на 5,8 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В целом по России улов водных биоресурсов в 2025 году составил 4,6 млн т. Наибольшую часть улова, а именно 3,5 млн т, обеспечил Дальневосточный бассейн. Из этого объема 2,1 млн т приходится на минтай.

За обозначенный период российские рыбаки добыли в открытом океане и исключительных экономических зонах зарубежных стран 496,1 тыс. т водных биоресурсов. Это на 10,3 тыс. т (2,1%) превышает показатель 2024 года.

