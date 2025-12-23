В 2025 году в Краснодарском крае открыли 39 новых отелей и гостиниц. Об этом стало известно на краевом совещании по итогам работы исполнительных органов власти, сообщает пресс-служба администрации региона.

Краснодарский край с начала года принял 17,4 млн гостей, несмотря на серьезные вызовы для курортной индустрии. Чрезвычайная ситуация из-за разлива мазута в Керченском проливе привела к закрытию пляжей в Анапе и Темрюкском районе. Для поддержки отелей, гостиниц и здравниц власти приняли федеральные, региональные и муниципальные меры на общую сумму более 2 млрд руб.

Новые отели рассчитаны на 4 тыс. мест. В регионе построили шесть круглогодичных комплексов в Геленджике, Анапе, Сочи и Темрюкском районе. Среди них — первый созданный с нуля за 25 лет санаторий в Сочи.

Вице-губернатор Александр Руппель отметил важность развития альтернативных видов отдыха в условиях ограничения работы пляжей. По его словам, власти рассчитывают выйти на показатели 2022 года.

«Это хороший результат в сложившихся условиях. При этом по количеству однодневных гостей мы остались на уровне прошлого года — почти 8 миллионов человек»,— сказал он.

Александр Руппель также подчеркнул, что туристическая сфера хорошо развивается. «Турмаршруты, объекты показа, сельский туризм, гастрономический — по всем этим направлениям видим рост»,— добавил вице-губернатор.

Алина Зорина