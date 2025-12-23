РСПП просит правительство дополнительно поддержать турбизнес Анапы

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил правительству рассмотреть дополнительные меры поддержки туристического бизнеса Анапы, пострадавшего после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. С соответствующим обращением к вице-премьеру Виталию Савельеву, возглавляющему правкомиссию по ликвидации последствий аварии, выступил глава РСПП Александр Шохин, следует из письма союза.

В РСПП настаивают на введении налоговых и кредитных каникул, снижении страховых взносов до 15%, предоставлении льготных кредитов и моратории на банкротство гостиниц, санаториев, детских лагерей, туркомпаний и других предприятий, напрямую связанных с приемом туристов. Эти меры, по оценке союза, необходимы для сохранения занятости в курортной отрасли. Кроме того, предлагается продлить программы грантов и субсидий на восстановление и развитие пляжной инфраструктуры для бизнеса, арендующего пляжные территории, а также обеспечить отрасль своевременной информацией о возможных сроках открытия пляжей.

Отдельно РСПП считает целесообразным за счет региональных бюджетов организовать распределение квот между субъектами РФ на приобретение путевок в детские лагеря Анапы. Для координации антикризисных мер союз предлагает создать рабочую группу по стабилизации экономической ситуации на курорте Анапа и в Темрюкском районе при правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, выразив готовность участвовать в ее работе.

Авария произошла 15 декабря 2024 года, когда в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов, позднее произошел повторный выброс мазута. Загрязнение затронуло черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 2 тыс. км береговой линии.

Ранее для поддержки местной туриндустрии власти уже предоставили отсрочки по уплате страховых взносов и налогов на землю и имущество, выделили грант в размере 1,7 млрд руб., а также приостановили до конца года сбор туристического налога и направили средства на микрозаймы.

Вячеслав Рыжков