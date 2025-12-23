В Сочи предпринимателям разъяснили механизмы получения господдержки

В Сочи состоялся практический семинар, посвященный вопросам привлечения государственной поддержки для предпринимателей. Мероприятие прошло на площадке муниципального коворкинга «Море идей» и было организовано для представителей бизнес-сообщества курорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Семинар провел заместитель директора Фонда микрофинансирования Краснодарского края Владислав Чуприна. В ходе встречи участникам представили поэтапные алгоритмы оформления заявок на получение господдержки, а также оказали содействие в формировании и предварительной проверке пакета документов. Эксперты также разъяснили подходы к расчету оптимального объема финансирования с учетом параметров конкретных бизнес-проектов.

Как отметил директор департамента экономики администрации Сочи Алексей Жудик, ключевая цель подобных мероприятий заключается в создании условий для устойчивого развития предпринимательства на курорте. По его словам, формат семинара был ориентирован на практическую работу: участники с готовыми планами развития получили индивидуальные консультации и возможность непосредственно на площадке приступить к оформлению заявок на государственное финансирование, пишет пресс-служба администрации курорта.

В настоящее время в Сочи ведут деятельность около 40 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядка 78 тыс. самозанятых граждан. На региональном уровне для них предусмотрены меры господдержки, включая программы микрофинансирования с процентной ставкой до 6,5%.

Мария Удовик