Глава Сочи принял участие в праздновании пятилетия ФТ «Сириус»

Глава города Сочи Андрей Прошунин принял участие в торжественной церемонии, посвященной пятой годовщине создания федеральной территории «Сириус». Юбилейное мероприятие собрало представителей органов власти, научного и педагогического сообщества, а также выпускников образовательных программ, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

История проекта берет начало после зимних Олимпийских игр 2014 года, когда по решению президента России олимпийская инфраструктура была передана для развития системы поддержки одаренных детей. За это время образовательный центр «Сириус» сформировался как один из ведущих образовательных и научных центров страны. С 2015 года его выпускниками стали более 80 тыс. школьников и свыше 7 тыс. педагогов. В дальнейшем центр получил статус национального научно-методического учреждения по работе с талантами, а спектр реализуемых программ и проектов был существенно расширен. Для комплексной реализации этих задач в декабре 2020 года была создана первая в России федеральная территория.

С приветственным адресом от имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на церемонии выступил его заместитель Александр Руппель. В обращении было отмечено, что за пять лет на территории «Сириуса» реализованы масштабные инфраструктурные проекты, расширена научно-техническая база и укреплены позиции территории как образовательного, спортивного и туристического центра.

Одним из знаковых событий года стало открытие нового концертного центра с уникальными акустическими характеристиками, который стал культурной доминантой федеральной территории. В день юбилея также был дан старт строительству нового корпуса лицея.

Андрей Прошунин отметил, что появление «Сириуса» оказало заметное влияние на социально-экономическое развитие всего черноморского побережья. По его словам, опыт федеральной территории используется при реализации образовательных и инфраструктурных проектов в Сочи, а сотрудничество между городом и «Сириусом» охватывает сферы образования, культуры, спорта, туризма и сельского хозяйства.

Мария Удовик