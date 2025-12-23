«Яндекс» покупает платформу для управления бизнесом DIKIDI

«Яндекс» (MOEX: YDEX) сообщил о покупке платформы для взаимодействия с клиентами в сфере услуг DIKIDI. Закрыть сделку планируется в январе 2026 года. DIKIDI сохранит свой бренд и команду, сообщается в пресс-релизе «Яндекса» (есть у «Ъ»).

С помощью DIKIDI предприятия малого и среднего бизнеса могут осуществлять онлайн-запись клиентов, управлять расписанием и автоматизировать бизнес-процессы. Сервис предназначен в том числе для салонов красоты, фитнес-залов, автомоек и коворкингов.

После сделки DIKIDI сможет масштабировать платформу, используя технологии и инфраструктуру «Яндекса». Компания также намерена интегрировать в сервис финтех-продукты и ИИ-продукты для бизнеса.

«К 2028 году объем рынка услуг, где востребована онлайн-запись, достигнет почти 4 трлн руб. Команда DIKIDI создала отличный продукт, которым уже пользуются более 120 тыс. бизнесов»,— уточнил руководитель направления «Яндекса» по развитию малого бизнеса Даниил Евтушенко.

Как выяснил «Ъ», «Яндекс» ведет переговоры об аренде офисных площадей в бизнес-центре «Белая площадь» в районе Белорусского вокзала в центре Москвы. По словам одного из источников «Ъ», компания может занять около 20 тыс. кв. м, постепенно наращивая объем занимаемых площадей.

Подробности — в материале «Ъ» «IT-холдинг выходит на "Белую площадь"».