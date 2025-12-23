В Новороссийске пресекли продажу незаконных елок

Двое мужчин незаконно торговали хвойными деревьями в пригороде Новороссийска. Деятельность несанкционированного бизнеса пресекла полиция, об этом сообщает пресс-служба УМВД города-героя.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Новороссийску провели рейдовые мероприятия на елочных базарах и установили несколько фактов незаконной продажи хвойных деревьев. По данным полиции Новороссийска, местные жители возрастом 31 и 38 лет торговали соснами и елями без разрешительных документов и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

В отношении новороссийцев составили протоколы об административном правонарушении. В УМВД города пояснили, что санкции предусматривают выплату штрафа.

Материалы административных дел переданы в мировой суд для принятия последующего решения.

София Моисеенко