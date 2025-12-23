Снежный покров в горах под Сочи вырос до 62 см перед стартом сезона

В горах Сочи продолжается формирование устойчивого снежного покрова, что приближает начало горнолыжного сезона. По данным горных курортов в Telegram, прошедшие накануне осадки увеличили высоту сугробов на отдельных участках на 10–12 см.

Согласно информации, опубликованной 23 декабря в официальном Telegram-канале одного из курортов, в зоне высокогорья на высоте 2,3 тыс. м, в районе Роза Пик, снежный покров достиг 50–62 см. Осадки к утру прекратились, температура воздуха опустилась до –4 градусов, при этом видимость из-за тумана была ограничена 50 м.

На средней высоте около 1,6 тыс. м также зафиксирован прирост снега. Здесь толщина покрова составляет от 36 до 42 см, температура воздуха держится вблизи нулевой отметки, а видимость достигает 4 км.

В районе Олимпийской деревни, расположенной на высоте 1,1 тыс. м над уровнем моря, снежный покров сформирован частично. Максимальная высота снега здесь варьируется от 8 до 18 см. Ниже этой отметки устойчивый снежный покров пока не образовался, обзор на местности сохраняется до 10 км.

Ранее курорты сообщали о переносе сроков открытия горнолыжного сезона из-за аномально теплого начала зимы. В частности, курорт «Красная Поляна» планирует старт катания с 26 декабря, а на «Розе Хутор» открытие трасс ожидается не ранее 29 декабря.

Во время праздников Сочи ожидает около 280 тыс. туристов. Еще 200 тыс. планируют посетить 55 туристических объектов, большинство из которых находятся в горах. В зимний сезон в городе будут работать 636 гостиниц, включая 169 в Красной Поляне, где смогут разместиться до 88 тыс. человек.

К праздникам улучшат транспортное обслуживание горного кластера. В Красной Поляне будет 60 автобусов. На маршрутах Туапсе—Имеретинский курорт—Роза Хутор добавят 11 пар дополнительных электропоездов, а количество «Ласточек» на направлении Сочи—Роза Хутор увеличат.

С середины декабря начнет активнее работать эвакуационная служба. Для временного хранения автомобилей выделена площадка на набережной Времена Года, 11. Въезд на летней резине в Красную Поляну будет ограничен. Транспортный план разработан совместно с минтрансом Краснодарского края и ГИБДД, которые усилят контроль на дорогах и в аэропорту.

Мария Удовик