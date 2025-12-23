Власти Ростовской области заложили облигационный заем в бюджет 2026 года

Правительство Ростовской области планирует впервые с 1996 года выпустить региональные облигации общим объемом 28 млрд руб. сроком на пять лет с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов региона Лариса Аношина на заседании Законодательного собрания области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам замминистра, эмиссия будет проходить поэтапно в зависимости от потребностей в финансировании и рыночных условий. Выпуск ценных бумаг станет одним из инструментов сбалансированности областного бюджета и позволит широкому кругу инвесторов участвовать в развитии региона.

В бюджете на 2026 год ко второму чтению заложили необходимые средства для организации эмиссии.

«В начале года мы планируем процесс присвоения кредитного рейтинга региону, который станет нашим финансовым паспортом для инвесторов и подготовим необходимую нормативную базу», — заявила госпожа Аношина.

Последний раз Ростовская область размещала собственные облигации почти 30 лет назад.

Валентина Любашенко